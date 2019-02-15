Правительство Испании примет окончательное решение об эксгумации останков Франко

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Испании в пятницу примет декрет об эксгумации останков бывшего руководителя страны Франсиско Франко.

По данным испанской прессы, это решение не означает незамедлительной "неминуемой эксгумации", поскольку правительство дало родственникам покойного двухнедельный срок на то, чтобы выбрать место для перезахоронения. Отсчет начинается в пятницу.

Предложение о перезахоронении Франсиско Франко в крипте собора Альмудена в Мадриде, с которым выступили представители семьи, ранее было отклонено правительством "из соображений безопасности".

В правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, при этом пообещали провести эту процедуру с уважением и достоинством.

Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Франсиско Франко, ранее заявляли, что Долина Павших, где он сейчас захоронен, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они обосновывают необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою.

Франсиско Франко пришел к власти в итоге гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которой выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франсиско Франко настолько серьезного развития не приобретал.