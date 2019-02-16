В Кривом Роге подожгли храм УПЦ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестные подожгли храм Украинской православной церкви в Кривом Роге и оставили на его стенах нацистские надписи, сообщает пресс-служба местной епархии.

Осквернение Вознесенского храма, старейшего в городе, было совершено вечером в пятницу, в праздник Сретения Господня.

Отмечается, что храм подожгли при помощи зажигательной смеси, что привело к серьезным повреждениям центральной входной двери и надвратной иконы Вознесения Господня.

Это уже четвёртый за последние десять дней поджог храма канонической УПЦ: до этого, как сообщалось, два храма были подожжены в Запорожье и один - в Николаевской области.