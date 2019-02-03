Сторонники новой церкви избили настоятеля и прихожан храма УПЦ под Тернополем

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Настоятель Преображенского храма в селе Гнездычно Збаражского района Тернопольской области Украины протоиерей Стефан Балан был избит в воскресенье сторонниками новой церкви, созданной при поддержке Константинополя и властей страны, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.

Отмечается, что утром перед началом богослужения около храма начали собираться активисты, которые "устроили провокацию и сорвали Божественную литургию верующим".

Приехавшая полиция, по информации УПЦ, заняла сторону провокаторов. Видеозапись зафиксировала, как полицейские бьют настоятеля, толкают верующих.

"А потом пришли какие-то мужчины в защитной форме с красно-черными нашивками и начали нас всех раскидывать. Меня схватили за голову, сломали палец. После этого мы вызвали скорую. Медицинские работники зафиксировали избиения всего тела - голова, грудь, руки", - рассказал священник, который пострадал больше всех.

Храм пока опечатали. После молебна верующие разошлись.