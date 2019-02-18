Митрополита УПЦ пытались задержать на пропускном пункте Донбасса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Митрополит Горловский и Славянский Митрофан был задержан в понедельник на одном из контрольно-пропускных пунктов Донбасса и в сопровождении конвоя доставлен в полицию.

Как сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви, архиерей возвращался с богослужения, которое совершил в одном из храмов епархии в Лиманском районе.

Митрополита УПЦ остановили на КПП в селе Малиновка, после чего в сопровождении конвоя доставили в городское управление полиции Славянска.

Сначала к иерарху не допускали ни адвоката, ни священнослужителей. После того, как о происшествии стало известно верующим епархии, они вместе с духовенством собрались у городского управления полиции и совершили молебное пение.

"Вскоре к собравшимся вышел представитель полиции и сообщил, что владыку Митрофана задержали по подозрению в сепаратизме. Однако через некоторое время его отпустили из отделения полиции, и он уехал в направлении епархиального управления", - сообщает УПЦ.

15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя.

Митрополит Епифаний (в миру - Сергей Думенко, 1979 года рождения) до собора являлся митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.