На Украине обжаловали заочный приговор Януковичу

Представители Варшавы отказались ехать на встречу из-за слов израильского руководства о том, что поляки сотрудничали с нацистами Подробнее

По сведениям американской разведки, при запусках со стационарной установки дальность полета этой ракеты превышала 2000 км Подробнее

ЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрации

18 февраля 15:12

FT пришла к выводу, что борьба с пластиком подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось