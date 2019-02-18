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На Украине обжаловали заочный приговор Януковичу

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Государственный защитник Виктора Януковича Юрий Рябовол подал апелляцию на приговор Оболонского районного суда по делу о госизмене экс-президента Украины.

"Приговор в отношении обвиняемого Януковича обжалован защитником Центра предоставления вторичной бесплатной правовой помощи Юрием Рябоволом сегодня, 18 февраля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

24 января Оболонский суд Киева заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госуизмену и пособничество в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России".

Теги: Украина, Виктор Янукович

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