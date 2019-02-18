Ополченцы ЛНР обнаружили сбитый беспилотник ОБСЕ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила у линии соприкосновения в Донбассе в районе поселка Червоногвардейское сбитый беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщил представитель Народной милиции Андрей Марочко.

"В 15:55 в районе н.п. Червоногвардейское был обнаружен на земле горящий БПЛА ОБСЕ дальнего радиуса действия типа "Camcopter S-100", - сообщил Марочко журналистам в понеделньик.

Он отметил, что данный беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в течение дня вел наблюдение на подконтрольной ЛНР территории в соответствии с уведомлением Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. "В 14:55 к нам поступила информация о том, что СММ ОБСЕ утратила контроль над данным БПЛА. После этого, с целью поиска летательного аппарата ОБСЕ в район, где предположительно была потеряна связь с БПЛА, отправлен поисковый отряд НМ ЛНР", - сообщил представитель военного ведомства ЛНР.

По его словам, в районе падения беспилотника ОБСЕ выставлено оцепление, возгорание БПЛА устранено. "На место падения БПЛА выдвинулись представители СЦКК для дальнейшего разбирательства", - добавил Марочко.

"Мы неоднократно заявляли об использовании ВСУ комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ИФ) для противодействия БПЛА СММ ОБСЕ, которые проводят воздушную разведку районов вблизи линии боевого соприкосновения, где киевские силовики сосредоточили запрещенное вооружение и технику", - подчеркнул он.

"Вместе с тем заявляем о непричастности НМ ЛНР к данному инциденту", - добавил Марочко.