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Американские солдаты обучались в Эстонии воевать зимой

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащие Военно-морских сил и национальные гвардейцы США прошли в Эстонии в ходе учений "Зимний лагерь 2019" курс боевой подготовки в зимних условиях.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, в длившихся десять дней учениях принимали участие более тысячи военнослужащих из четырех государств, в том числе из США.

"Мы смогли отработать взаимодействие, научить наших союзников из США приемам войны в зимних условиях и передать солдатам, привыкшим к более теплому климату, полезные навыки действий в условиях зимы в Эстонии. Учения показали, что если будет нужно, то в лице членов Национальной гвардии США у Эстонии будет сильный защитник", - считает командир батальона скаутов подполковник Тармо Кундла.

В ходе учений первая неделя отводилась на подготовку к боевой деятельности в зимних условиях, затем в ходе активной фазы отрабатывались действия в обороне, нападении, преодолении препятствий и оказании медицинской помощи.

Кроме военнослужащих Эстонии и США, в учениях принимали участие солдаты и офицеры Великобритании и Дании из состава дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО.

Теги: Эстония, США
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Американские солдаты обучались в Эстонии воевать зимой

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