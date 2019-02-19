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Из-за режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на Трампа

Истцы заявляют, что президент не имеет права тратить деньги на пограничную стену в обход решения Конгресса

Из-за режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на Трампа
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Калифорния и еще 15 американских штатов подали в суд на президента страны Дональда Трампа из-за введенного им режима чрезвычайного положения, пишет в понедельник Wall Street Journal.

В иске, поданном в окружной суд Сан-Франциско, утверждается, что Трамп не имеет права использовать чрезвычайное положение для выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой, поскольку такие расходы находятся в ведении Конгресса.

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Истцы заявляют, что хотят защитить экономические интересы и природные ресурсы своих штатов. "Вопреки воле Конгресса президент под надуманным предлогом миграционного кризиса объявил режим ЧП и направил федеральные ресурсы, предназначенные для борьбы с наркотиками, военного строительства и охраны правопорядка, на строительство стены на границе с Мексикой", - говорится в иске.

Претензии к президенту, помимо Калифорнии, предъявили Нью-Йорк, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния. Как отмечает New York Times, всеми этими штатами управляют губернаторы-демократы (кроме Мэриленда), также демократы составляют большинство в их законодательных органах.

В минувшую пятницу Трамп оповестил Конгресс о том, что объявляет "общенациональное чрезвычайное положение для обеспечения безопасности границ и борьбы с гуманитарным кризисом, который угрожает США". Президент пошел на этот шаг из-за того, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на заграждения отводится лишь $1,375 млрд.

Теги: США, Дональд Трамп

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