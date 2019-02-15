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Трамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных Штатах

Таким образом президент рассчитывает добиться увеличения бюджета под строительство стены на границе с Мексикой

Трамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных Штатах
Фото: Reuters

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он подпишет документ о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

"Я подпишу (документ - ИФ) о национальном чрезвычайном положении"- заявил он, выступая перед Белым домом. Президент уточнил, что подпишет документ о ЧП позже в пятницу.

"Это правильное решение, так как мы столкнулись с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок", - добавил он.

Введение режима ЧП позволит Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.

СМИ ранее сообщали, что Трамп планирует потратить на заграждения на границе с Мексикой порядка $8 млрд. В их числе средства, выделенные конгрессом, а также деньги, которые президент перераспределит сам. Ожидается, что Трамп возьмет средства из фондов, созданных для военного строительства и борьбы с наркотиками.

Принятие законопроекта позволит избежать нового шатдауна - приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования. Предыдущий шатдаун продлился рекордные 35 дней из-за отказа конгресса выделить запрошенные Трампом средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила журналистам, что Трамп намерен сегодня подписать закон о бюджете, одновременно объявив о введении чрезвычайного положения в стране.

Против ЧП решительно выступили демократы. Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что "введение чрезвычайного положения в общенациональном масштабе - беззаконие". Спикер палаты представителей американского конгресса Ненси Пелоси пригрозила подать в суд иск против решения Трампа.

Теги: США, Дональд Трамп

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