Более 10 человек погибли при наезде грузовика на свадебную процессию в Индии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 12 человек погибли и около 22 получили тяжелые ранения после того, как грузовик въехал в свадебную процессию в окрестностях города Удайпур штата Раджастан, передает The Times of India.

По данным источников издания, все жертвы - жители близлежащих населенных пунктов. Среди тяжелораненых есть дети, и не исключается, что число жертв еще может возрасти.

Также сообщается, что водитель грузовика сбежал с места происшествия. Предположительно, он потерял контроль над грузовиком.