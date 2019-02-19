В Италии задержали 50 человек, связанных с неаполитанской мафией

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Итальянские силы безопасности задержали 50 человек в области Венето по подозрению в связях с неаполитанской мафией "Каморра", сообщает во вторник газета Messaggero.

В операции принимала участие финансовая полиция, национальная полиция и подразделение прокуратуры по борьбе с мафией. Задержания производились в Венеции, городе Казаль-ди-Принчипе, провинции Казерта и других частях Венето.

11 человек в рамках операции получили подписку о невыезде. В ходе задержаний полиция изъяла 10 млн евро. В операции принимали участие порядка 300 человек.