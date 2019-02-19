В "Гранд-каньоне" обнаружили контейнеры с ураном, которые 20 лет облучали туристов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Контейнеры с урановой рудой обнаружили в подвале музея заповедника "Гранд-Каньон" в штате Аризона, посещавшие объект туристы подвергались воздействию радиации в течение 20 лет, сообщает газета Daily News.

"В подвале музея нацпарка "Гранд-Каньон" были обнаружены несколько контейнеров с урановой рудой. Руководство заповедника и чиновники тщательно скрывали эту информацию, подвергая туристов радиационному излучению в течение последних 20 лет", - пишет издание.

Как отмечает газета, три 20-литровых контейнера с ураном были найдены рядом с выставкой чучел животных, популярной у детей. "Радиация превышала допустимую норму в 4000 раз для детей и в 400 раз выше для взрослых. Для облучения достаточно было находиться рядом с хранилищем меньше минуты", - пишет газета.

Как сообщили представители нацпарка "Гранд-Каньон", в настоящее время контейнеры с ураном ликвидированы. "Есть небольшие участки фоновой радиации, но музей работает в штатном режиме, угрозы нет", - заявила пресс-секретарь заповедника Эмили Девис.

Тем не менее, служба здравоохранения штата Аризона намерена провести собственные проверки и расследование касательно безопасности достопримечательностей каньона.

Национальный парк "Гранд-Каньон" - один из старейших национальных парков США. На территории заповедника расположен Большой каньон реки Колорадо, одно из признанных природных чудес света.