Американцы столкнулись с дефицитом солнечных батарей Tesla

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Солнечные батареи Tesla системы Powerwall пользуются повышенным спросом в США, но у подавляющего большинства монтажных организаций их нет в наличии, сообщает агентство Bloomberg.

Аккумуляторы Powerwall выбирают 55% американских потребителей, которые хотят переоборудовать свои дома. Однако лишь 12% компаний поддерживают постоянные запасы таких батарей.

Аналитическая фирма EnergySage и Комиссия сертифицированных энергетиков США опросили более 870 монтажных организаций. EnergySage при поддержке министерства энергетики США собирает данные об использовании солнечной энергии в стране.

Одной из причин дефицита может быть изменение стратегии сбыта Tesla: с прошлого года компании предпочитает продавать солнечные панели и другие аккумуляторы через свой сайт, а не через подрядчиков. Вторым важным фактором является переоснащение части производственных линий Tesla: ранее они выпускали солнечные батареи, а теперь - аккумуляторы для ее электромобилей.

Tesla отказывается комментировать ситуацию с доступностью аккумуляторов.