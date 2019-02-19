Главные новости
ЭкономикаРеальные доходы россиян в январе упали на 1,3%В России"Единая Россия" поддержала идею снижения "муниципального фильтра" в два разаВ РоссииМинтранс потребовал проверить новые правила провоза ручной клади в "Победе"
В мире

Конгресс США начал расследование в связи с проектом по строительству АЭС в Саудовской Аравии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Возглавляемый демократами комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США во вторник приступил к расследованию в связи с имевшимися у Белого дома планами строительства АЭС в Саудовской Аравии, передает Associated Press (AP).

При этом был обнародован доклад Конгресса. В нем цитируются неназванные сотрудники администрации США, которые, по их словам, стали свидетелями "нештатных действий" сотрудников Белого дома при продвижении проекта по строительству десятков ядерных реакторов в королевстве. По словам источников, проект также встретил возражения со стороны сотрудников сферы нацбезопасности и советников по вопросам этики профессиональной деятельности.

Сотрудники администрации связались с комитетом Конгресса из-за обеспокоенности "попытками в Белом доме поспешить с передачей крайне важных ядерных технологий Саудовской Аравии - с возможным нарушением Закона об атомной энергии, и без изучения вопроса Конгрессом, как того требует закон".

В докладе выражается беспокойство в связи с возможностью того, что некоторые сотрудники администрации США в попытках добиться реализации проекта ранее пытались обойти процедуры обеспечения безопасности, имеющие отношение к ядерным технологиям.

Как отмечает AP, конгрессмены как из Демократической, так и из Республиканской партий уже выразили обеспокоенность тем, что Эр-Рияд мог бы создать ядерное оружие, если бы получил американские технологии без достаточных гарантий их должного использования.

По данным доклада, проект продвигал тогдашний советник по нацбезопасности США Майкл Флинн, отправленный в отставку в начале 2017 года, а также протеже Флинна Дерек Харви - сотрудник Совета национальной безопасности, курировавший Ближний Восток и Северную Африку. Харви продолжал работать над проектом, несмотря на отставку Флинна и на прямые указания со стороны нового руководства Совета национальной безопасности прекратить работу над проектом из-за сомнений в его правомерности. В итоге в июле 2017 года Харви также покинул свой пост.

AP указывает, что проект АЭС в Саудовской Аравии пропагандирует компания IP3 International, причем в свое время проводником ее интересов в Белом доме был Флинн.

В свою очередь в IP3 состоят отставные американские военные и сотрудники Совета национальной безопасности, включая Роберта Макфарлейна, занимавшего пост советника президента США по национальной безопасности в 1983 - 1985 годы. AP сообщает, что в IP3 уверены в необходимости США заниматься ядерной энергетикой на Ближнем Востоке для того, чтобы не уступить этот сулящий миллиардные прибыли рынок России, Китаю и другим игрокам. Также сторонники активной политики США в этом направлении полагают, что Вашингтон таким способом сможет оказывать серьезное сдерживающее воздействие на гонку вооружений в регионе.

В Белом доме и в IP3 не стали комментировать эту информацию. Также от комментариев уклонились адвокат Флинна и Харви.

Флинн занимал пост советника президента всего около трех месяцев. Он был вынужден уйти в отставку, так как оказался в числе фигурантов расследования приписываемых РФ попыток повлиять на президентские выборы в США 2016 года. Президент США Дональд Трамп отставку принял.

В вину Флинну вменяется то, что на допросах в ФБР он лгал относительно содержания своих бесед во время контактов с российским послом. В начале декабря 2017 года Флинн заключил сделку со следствием и признал вину в даче ложных показаний ФБР.

Теги: США, Саудовская Аравия

Новости по теме

В мире
Польша начала строить канал через Балтийскую косуПольша начала строить канал через Балтийскую косу
Корабли смогут заходить по нему в польский порт Эльблонг, минуя РоссиюПодробнее
 Космическим туристам дадут облететь Землю по маршруту ГагаринаКосмическим туристам дадут облететь Землю по маршруту Гагарина
Короткий маршрут позволит сократить срок подготовки в полету, сообщил Дмитрий РогозинПодробнее
 Из-за режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на ТрампаИз-за режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на Трампа
Истцы заявляют, что президент не имеет права тратить деньги на пограничную стену в обход решения КонгрессаПодробнее
 Родители бывшего премьер-министра Италии арестованы по подозрению в мошенничествеРодители бывшего премьер-министра Италии арестованы по подозрению в мошенничестве
Маттео Ренци связал арест со своей политической деятельностью и решил довериться правосудиюПодробнее
Facebook назвал условие разблокирования проекта RTFacebook назвал условие разблокирования проекта RT
Управляющие страницами проекта In the Now должны назвать страны, из которых они управляютсяПодробнее
 Саммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и ИзраиляСаммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и Израиля
Представители Варшавы отказались ехать на встречу из-за слов израильского руководства о том, что поляки сотрудничали с нацистамиПодробнее
 ЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрацииЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрации
По сведениям американской разведки, при запусках со стационарной установки дальность полета этой ракеты превышала 2000 кмПодробнее
 FT пришла к выводу, что борьба с пластиком подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалосьFT пришла к выводу, что борьба с пластиком подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось
Сейчас 45% всего изготавливаемого в мире пластика идет на упаковочные материалыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРеальные доходы россиян в январе упали на 1,3%В России"Единая Россия" поддержала идею снижения "муниципального фильтра" в два разаВ РоссииМинтранс потребовал проверить новые правила провоза ручной клади в "Победе"КультураУмер модельер Карл ЛагерфельдВ миреПольша начала строить канал через Балтийскую косуВ РоссииПолковник Квачков вышел на свободу

Мать Сергея Скрипаля подала в полицию заявление о его пропаже

Украина запретила ввоз из России книг о грузинской кухне и победе над офисным хаосом

В изданиях нашли "пропаганду государства-агрессора" Подробнее

В храме в центре Москвы произошел пожар

Самолет ВВС США провел разведку у северных рубежей России

Мужчина ранил ножом четверых прохожих в Марселе

Конгресс США начал расследование в связи с проектом по строительству АЭС в Саудовской Аравии

Пять европейских стран выдали Гуайдо более $18 млн гуманитарной помощи

Суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста Полу Уилану на следующей неделе

АФК "Система" и Ростех завершили создание СП в области микроэлектроники

В МИД РФ сравнили последние взрывы в Донецке с терактом, при котором погиб Захарченко

Фотохроника 19 февраля

Фотохроника 19 февраля6 фото

Что произошло за день: вторник, 19 февраля

Умер Карл Лагерфельд, Владимир Квачков вышел на свободу, реальные доходы россиян снижаются шестой год подряд Подробнее

Четырех человек удалось спасти после лавины в районе швейцарского курорта Кран-Монтана

В РУСАДА создадут комитет спортсменов для продвижения идеалов "чистого" спорта

Школьников госпитализировали в Петербурге после теста на скрытый туберкулез

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');