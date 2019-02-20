В Госдепе заявили, что утверждения РФ о стремлении США разделить Сирию неверны

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона неправа, когда утверждает, что США пытается добиться разделения Сирии, заявил представитель госдепа Роберт Палладино.

"Речь идёт о неверной интерпретации политики США", - сказал он на брифинге, комментируя по просьбе журналиста слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, о стремлении Вашингтона расколоть Сирию.

"Мы выступаем за сохранение единства и территориальной целостности Сирии", - добавил Палладино. На дополнительный вопрос журналиста о том, есть ли у США планы по разделению Сирии на несколько частей, он ответил: "Конечно, этого нет".

Во вторник Лавров заявил, что США хотят создать квазигосударство к востоку от Евфрата.

"Их цель, теперь это становится все более очевидно, Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство, они в него уже активно вкладывают средства, в том числе, заставляют союзников платить за обустройство этой части САР", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.