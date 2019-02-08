WSJ сообщил о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Командование ВС США готовится вывести американские войска из Сирии к концу апреля, сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Со ссылкой на должностных лиц Соединенных Штатов в газете уточнили, что основная часть контингента США будет выведен из Сирии к середине марта, если курс Белого дома не изменится, а полностью вывод будет завершен к концу апреля.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Ранее он говорил о том, что это займет около двух месяцев. Позднее он согласился с требованием конгрессменов о том, что этот срок может быть продлен.