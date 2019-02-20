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Переживающую раскол Лейбористскую партию Великобритании покинул восьмой депутат

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Джоан Райан стала восьмым депутатом парламента Великобритании, покинувшим Лейбористскую партию, пишет в среду The Guardian.

Райан заявила, что она состояла в партии на протяжении четырех десятилетий, однако не могла больше оставаться в ней из-за антисемитизма. Она сообщила о переходе в независимую группу, образованную покинувшими ранее партию депутатами.

Ранее в понедельник сразу семь британских депутатов объявили, что выходят из Лейбористской партии. Они выразили мнение, что партия стала придерживаться ультралевых взглядов. Депутат Лусиана Бергер объяснила решение тем, что партия стала "институционально антисемитской". Еще один член парламента Крис Лесли заявил, что лидер лейбористов Джереми Корбин предает Европу, позволяя властям Великобритании провести Brexit и не выступая за новый референдум.

Среди пожелавших покинуть лейбористскую партию также Чука Умунна, который с 2011 по 2015 годы был теневым министром по бизнесу и инновациям, Анджела Смит, Майк Гейпс (с 2005 по 2010 был председателем комитета по иностранным делам), Гэвин Шукер и Энн Коффи.

Всего у лейбористов 256 мест в парламенте. Уход семи членов парламента стал крупнейшим расколом в Лейбористской партии с 1981 года, когда из партии вышли четверо политиков, создавших впоследствии Социал-демократическую партию.

Теги: Великобритания, Лейбористская партия

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