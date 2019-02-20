В НАТО усмотрели в послании Путина неприемлемые угрозы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В НАТО осведомлены о заявлениях президента РФ Владимира Путина в связи с ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и считают угрозы Москвы неприемлемыми, заявил в среду заместитель представителя альянса Пирс Казалет.

"Мы приняли к сведению выступление президента Путина 20 февраля. Заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников (нацелить на них ракеты - ИФ) неприемлемы. Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - отмечается в заявлении, поступившем в "Интерфакс".

При этом в нем отмечается, что политика альянса носит оборонительный характер, и что НАТО не хочет новой гонки вооружений. Однако в альянсе считают, что Россия обязана "подлежащим верификации образом уничтожить ракеты средней дальности".

"Как дал понять генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, любой ответ (альянса на действия РФ - ИФ) должен быть коллективным и взвешенным, а у НАТО нет намерения размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования", - также говорится в заявлении.

"Российские обвинения против системы противоракетной обороны НАТО - это явная попытка отвлечь внимания от нарушения (Россией - ИФ) ДРСМД. Эти обвинения - давние и безосновательные", - убеждены в альянсе.

При этом в заявлении подчеркивается, что объекты системы противоракетной обороны "Иджис" в Румынии и Польше не нарушают ДРСМД.

Ранее в среду Путин заявил, что Россия в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

"Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", - подчеркнул он.

Также В.Путин обвинил США в том, что они использовали "надуманные обвинения" в адрес РФ, чтобы выйти из ДРСМД, а партнеров Вашингтона по НАТО назвал "подхрюкивающими сателлитами" США.