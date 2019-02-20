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Трамп пожелал Берни Сандерсу удачи в президентской гонке и назвал его сумасшедшим

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду нелестно отозвался о независимом сенаторе Берни Сандерсе, объявившем на этой неделе о решении участвовать в борьбе за пост главы государства.

"Сумасшедший Берни только что присоединился к гонке. Желаю ему всего наилучшего", - написал Трамп в твиттере.

В последние месяцы многие аналитики отмечали, что Сандерс - один из политиков, у которых, вероятно, будет больше всего шансов одержать победу на праймериз Демократической партии. Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал Сандерса за крайне левые политические взгляды.

Во вторник сенатор от штата Вермонт Сандерс во вторник объявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента США на выборах, которые запланированы на 2020 год.

"Мы начали политическую революцию в кампании 2016 года, и сейчас настало время двигаться вперед", - объявил он в эфире радиостанции Vermont Public Radio.

Сандерс, являющийся независимым сенатором, будет бороться за должность главы государства от Демократической партии США. Он отметил, что в ходе предвыборной кампании будет выступать против идей и инициатив нынешнего главы государства Дональда Трампа. Сенатор заявил, что, по его мнению, "нынешний обитатель Белого дома позорит страну".

"Я думаю, он патологический лжец. Я также думаю, что он расист, сексист, гомофоб, ксенофоб, который набирает дешевые политические очки, издеваясь над меньшинствами, чаще всего, над мигрантами без документов", - заявил он.

Сандерс баллотировался на пост президента США от Демократической партии в 2016 году, но проиграл Хиллари Клинтон в ходе праймериз. Тем не менее, многие эксперты отметили, что сенатор все же сумел навязать Клинтон серьезную борьбу, несмотря на то, что располагал значительно меньшими финансовыми ресурсами и меньшей поддержкой внутри Демпартии.

Сандерсу 77 лет. Сенатор отметил, что у него прекрасное здоровье, и он полон энергии и жизненных сил.

Теги: Берни Сандерс, Дональд Трамп

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