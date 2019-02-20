Сандерс ответил на оскорбление Трампа, назвав его расистом и мошенником

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американский сенатор Берни Сандерс, объявивший на этой неделе о решении участвовать в борьбе за пост главы государства на выборах 2020 года, дал ответ на оскорбление со стороны президента США Дональда Трампа.

В среду американский президент нелестно отозвался о Сандерсе, назвав его "безумным" и пожелав ему при этом удачи.

"Если что и безумие, то это: у нас президент, который является расистом, сексистом, ксенофобом и мошенником. Мы собираемся не только объединить людей и нанести поражение Трампу, но и трансформировать экономическую и политическую жизнь страны", - написал сенатор в среду в твиттере.

Накануне Сандерс объявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента США на выборах, которые запланированы на 2020 год.

Сандерс баллотировался на пост президента США от Демократической партии в 2016 году, но проиграл Хиллари Клинтон в ходе праймериз. Тем не менее, многие эксперты отметили, что сенатор все же сумел навязать Клинтон серьезную борьбу, несмотря на то, что располагал значительно меньшими финансовыми ресурсами и меньшей поддержкой внутри Демократической партии.

В последние месяцы многие аналитики отмечали, что Сандерс - один из политиков, у которых, вероятно, будет больше всего шансов одержать победу на праймериз Демократической партии. Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал Сандерса за крайне левые политические взгляды.

Сандерсу - 77 лет. Сенатор отмечал, что у него прекрасное здоровье и он полон энергии и жизненных сил.