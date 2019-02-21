Два оппозиционных молдавских политика заявили, что их пытались отравить ртутью

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры проевропейской оппозиции в Молдавии, сопредседатели правого блока "ACUM" ("Сейчас") Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили перед парламентскими выборами, что их пытались отравить ртутью.

Санду рассказала, что "некоторое время испытывала проблемы со здоровьем, а в ходе медицинского обследования врачи обнаружили высокое содержание тяжелых металлов в крови". По ее словам, тот же самый диагноз поставили и Нэстасе.

"Врачи сообщили, что это неестественный процесс, то есть, возможно внешнее вмешательство. Возникают подозрения о том, что нас пытались отравить. На фоне отношения нынешней власти к тем, кто, по их мнению, представляет опасность, к этому прецеденту надо отнестись серьезно", - сказала она.

В свою очередь Нэстасе отметил, что "эта власть хочет физической смерти лидеров оппозиции".

Проевропейский блок ACUM является главной оппозиционной силой по отношению к действующей власти. Согласно опросам, ACUM имеет шансы набрать от 20% до 30% голосов избирателей на парламентских выборах в воскресенье. Он занимает второе место в предпочтениях электората после пропрезидентской Партии социалистов, которая может набрать около 40%.

При этом обе партии значительно опережают правящую Демократическую партию.