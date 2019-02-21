В Алжире разбился самолет-разведчик Су-24МР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Самолет-разведчик Су-24МР ВВС Алжира разбился накануне в провинции Тиарет при выполнении планового полета, сообщает в четверг специализированный сайт menadefense.net.

"Самолет с бортовым номером KG-93 упал на сельскохозяйственную территорию", - говорится в сообщении. В катастрофе погибли два пилота.

Министерство национальной обороны Алжира со своей стороны также сообщило о потере самолета Су-24. В его сообщении речь идет о фронтовом бомбардировщике Су-24. Ведомство подтверждает гибель двух офицеров.

В сообщении специализированного сайта отмечается, что, исходя из специфики разведывательного самолета, на его борту не было оружия.

У комиссии по расследованию трагедии есть две версии. Одна из них связана с отказом одного или двух двигателей самолета, что не позволило пилотам катапультироваться. Вторая - с человеческим фактором в условиях вечернего времени.

Известно, что в октябре 2014 года разбился фронтовой бомбардировщик Су-24МК2 ВВС Алжира.