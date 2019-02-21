В Париже мужчина напал с ножом на пассажира трамвая

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в четверг открыли огонь по человеку, который напал с ножом на пассажира трамвая в Париже и затем начал угрожать прибывшим на место происшествия стражам порядка, сообщает французская радиостанция Europe 1.

По ее данным, пассажир трамвая получил легкие ранения.

Полицейские пытались нейтрализовать напавшего и выстрелили ему в ногу.

Другие детали происшествия не сообщаются.

Ранее 19 февраля сообщалось, что в Марселе мужчина напал на прохожих с ножом, ранив четверых человек. Сам он был убит полицейскими. Как стало известно, нападавший был приговорен к шести месяцам заключения, но ему был назначен испытательный срок.