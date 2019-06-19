В Совбезе России заявили о прекращении вербовки в ряды ИГ в Сирии и Ираке

Теперь террористы предлагают сторонникам продолжать джихад в странах пребывания

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Террористы "Исламского государства" (ИГИЛ, ИГ, запрещено в России) больше не призывают сторонников группировки ехать в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, заявил на конференции в Уфе замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

"Если раньше игиловцы призывали сторонников переезжать в Ирак и Сирию, то теперь предлагают им оставаться для продолжения джихада в странах пребывания", - сказал он.

По его словам, в мире растет количество "спящих" террористических группировок, что создает угрозы в том числе для стран Евросоюза. Коков напомнил, что с начала года произошли теракты в Нидерландах, Норвегии, Испании и Франции. Он считает, что это подтверждает "серьезность сделанных ранее главарями международных террористических организаций заявлений о своей нацеленности на совершение терактов в Европе".