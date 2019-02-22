Ракета Falcon 9 вывела на орбиту индонезийский спутник связи, израильский луноход и спутник ВВС США

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Falcon 9, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в пятницу, вывела на орбиту индонезийский спутник связи, израильский лунный посадочный модуль с луноходом, а также спутник в интересах ВВС США, сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.

Индонезийский телекоммуникационный спутник PSN-6 (Nusantara Satu) предназначен для обеспечения голосовой связи и передачи данных, широкополосного Интернета и распространения видео по всему индонезийскому архипелагу.

Вместе с Nusantara Satu на геостационарную орбиту выведен экспериментальный малый разведывательный спутник S5 весом 60 кг Исследовательской лаборатории ВВС США.

Израильский лунный спускаемый аппарат с луноходом Beresheet ("Берешит"), разработанный некоммерческой организацией SpaceIL, проведет на орбите Земли 2,5 месяца, постепенно поднимаясь. Затем аппарат запустит двигатели и полетит к Луне. Планируется, что он совершит посадку на спутнике Земли ориентировочно 11 апреля 2019 года.

После прилунения спускаемого аппарата израильский луноход должен будет проехать по поверхности Луны не менее 500 м. Он также пришлет на Землю фотографии и данные анализа грунта. В случае успеха проекта компании SpaceIL, совокупный бюджет которого составляет 95 млн долл., Израиль станет четвёртой после России, США и Китая страной, посадившей свой аппарат на поверхность Луны, обойдя тем самым Индию, которая по техническим причинам отложила запуск своего лунохода. Кроме того, Beresheet, который разрабатывался SpaceIL с 2012 года, станет первым частным луноходом.