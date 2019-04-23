Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил во вторник вечером о своем телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО", - написал Столтенберг в своем "Твиттере".

"НАТО будет и впредь оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине", - заверил генсек Североатлантического альянса.

Ранее во вторник о своем телефонном разговоре с Зеленским сообщал председатель Европейского Совета Дональд Туск, также пообещавший избранному президенту поддерживать Украину.

Зеленский победил на выборах президента Украины, набрав во втором туре 73,22% голосов избирателей, за его соперника, действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,45%.