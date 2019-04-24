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Бразильский суд сократил тюремное наказание экс-президенту да Силве

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд Бразилии сократил тюремный срок до 8 лет и 10 месяцев бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве по уголовному делу о коррупции, сообщил во вторник телеканал France 24.

Трое членов коллегии из четырех уже проголосовали за сокращение срока, решение четвертого судьи пока ожидается, отмечает телеканал.

Судьи частично удовлетворили апелляцию защиты политика: адвокаты добивались полного пересмотра прошлых вердиктов и немедленного освобождения да Силвы.

В настоящий момент рассматривается дело экс-президента о взяточничестве, в рамках которого он ранее был приговорен к 12 годам лишения свободы. Помимо этого, суд вынес да Силве обвинительный приговор по делу об отмывании денег и назначил наказание сроком почти в 13 лет.

Вердикт суда в отношении Лулы да Силвы был вынесен в июле 2017 года - тогда его приговорили к 9,5 годам заключения. Однако в январе приговор ужесточили до 12 лет. Группа адвокатов бывшего главы государства решила обжаловать это решение.

Бразилия Лула да Силва

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