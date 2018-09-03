Суд Бразилии запретил агитацию за Лулу да Силву как кандидата в президенты

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Суд Бразилии запретил СМИ агитировать за отбывающего 12-летний срок бывшего главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву как за кандидата в президенты перед грядущими в октябре выборами, сообщает Folha de S. Paolo.

Решение Высшего избирательного суда (ВИС) Бразилии последовало за жалобой Новой партии Бразилии, члены которой обратились в суд после того, как по одной из местных радиостанций транслировали агитационный ролик в поддержку Лулы да Силвы.

Суд также определил штраф для СМИ в размере 500 тыс. бразильских реалов ($123 тыс.) за нарушение запрета.

В конце прошлой недели большинство судей ВИС проголосовали против того, чтобы предоставлять Луле да Силве право участвовать в выборах.

Партия трудящихся Бразилии, основателем которой является Лула да Силва, заявила, что она намерена подать апелляцию на такое решение суда.

В августе Партия трудящихся Бразилии в последний день регистрации на всеобщие выборы, запланированные в октябре, подала документы о выдвижении кандидатуры Лулы да Силвы. Согласно бразильскому законодательству, экс-президент не может принимать участие в выборах из-за его приговора, однако последнее слово по этому вопросу оставалось за Высшим избирательным судом.

В настоящее время экс-президент страны отбывает тюремное заключение. Он был осужден по статье, связанной с коррупцией. Несмотря на это, Лула да Силва лидирует в предвыборных опросах и пользуется широкой поддержкой среди населения.

Сам Лула да Силва заявляет о своей невиновности. На этом же настаивают и в Партии трудящихся. Они утверждают, что дело против экс-президента было сфабриковано, чтобы не позволить ему участвовать в выборах.

Лула да Силва занимал пост президента в 2003 - 2010 годах.

Всеобщие выборы в Бразилии запланированы на 7 октября.