Латвия сообщила о появлении у своих границ кораблей ВМФ России

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В понедельник вблизи границы Латвии были замечены российские военные корабли, сообщили агентству BNS в Национальных вооруженных силах.

В латвийской эксклюзивной экономической зоне в двенадцати морских милях от территориальных вод Латвии идентифицированы десантный корабль "Минск", фрегат "Бойкий" и корвет "Пассат" ВМФ Российской Федерации, говорится в сообщении.

В последние годы российские военные самолеты и корабли регулярно появляются вблизи границ Латвии, отмечают в Национальных вооруженных силах.