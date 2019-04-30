Индийские военные заявили об обнаруженных следах йети

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Армия Индии в своем официальном твиттере сообщила, что военные нашли следы снежного человека близ базы "Макалу" в Гималаях.

"Впервые экспедиция альпинистов армии Индии встретила загадочные следы мифического существа "йети" размера 32 на 15 дюймов (81 на 38 см) близ базы "Макалу" 9 апреля 2019 года. Этого неуловимого снежного человека в прошлом замечали только в национальном парке "Макалу-Барун", - говорится в сообщении.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) April 29, 2019

Как отмечает "Би-би-си", заявление вызвало неоднозначную реакцию соцсетей - большинство пользователей высмеяли заявления военных.

Гигантское приматоподобное существо йети часто упоминается в фольклоре стран Азии. Научных доказательств его существования не было представлено.

В 2013 году британский ученый пришел к выводу, что знаменитый гималайский снежный человек - это подвид бурого медведя.