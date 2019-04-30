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Индийские военные заявили об обнаруженных следах йети

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Армия Индии в своем официальном твиттере сообщила, что военные нашли следы снежного человека близ базы "Макалу" в Гималаях.

"Впервые экспедиция альпинистов армии Индии встретила загадочные следы мифического существа "йети" размера 32 на 15 дюймов (81 на 38 см) близ базы "Макалу" 9 апреля 2019 года. Этого неуловимого снежного человека в прошлом замечали только в национальном парке "Макалу-Барун", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Би-би-си", заявление вызвало неоднозначную реакцию соцсетей - большинство пользователей высмеяли заявления военных.

Гигантское приматоподобное существо йети часто упоминается в фольклоре стран Азии. Научных доказательств его существования не было представлено.

В 2013 году британский ученый пришел к выводу, что знаменитый гималайский снежный человек - это подвид бурого медведя.

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