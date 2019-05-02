На американском сегменте МКС устранили проблему с электроснабжением

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - На американском сегменте Международной космической станции (МКС) полностью восстановлена работа системы электроснабжения и в пятницу к ней планируется осуществить отложенный запуск очередного космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

17-й по счету запуск данного "грузовика" к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX запланирован на 03:11 по восточноамериканскому времени (10:11 по Москве). Он будет осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Falcon 9, также принадлежащей SpaceX. Космический корабль должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Американское космическое агентство сообщило, что 2 мая наземные службы в центре управления полетами в Хьюстоне с помощью дистанционной руки-манипулятора МКС провели успешную операцию по замене вышедшего из строя электрического распределительного щита MBSU на аналогичный запасной агрегат.

Вышедший 29 апреля из строя блок на 25% снизил подачу электроэнергии системам станции. Это уже второй выход из строя аналогичного блока, для замены которого в прошлом потребовался выход американских астронавтов в открытый космос.

НАСА отмечает, что после замены блока MBSU проверка показала штатную работу системы электроснабжения МКС по номинальным параметрам, а также возможность дополнительных мощностей, необходимых для проведения предстоящего захвата рукой-манипулятором Canadarm-2 "грузовика" и последующей его стыковки со станцией.

Как сообщалось, ранее НАСА попросило SpaceX перенести намеченный на 1 мая запуск 17-й коммерческой миссии по доставке грузов на МКС в связи с обнаруженной 29 апреля экипажем МКС проблемой в коммутационном блоке, который распределяет энергию на два из восьми каналов электропитания станции. По этим каналам на все системы станции поступает электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями станции. При этом подчеркивалось, что "никакой непосредственной угрозы экипажу и станции нет".

Запуск американского "грузовика", который должен был состояться еще 25 апреля, уже трижды переносился. Американское космическое агентство отмечало, что корабль Dragon и ракета-носитель Falcon 9 были готовы и к более раннему запуску, а его перенос был вызван выбором наиболее приемлемой даты как для НАСА, так и для компании SpaceX "в связи с ограниченными возможностями МКС и орбитальной механики".