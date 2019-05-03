Поиск

Запуск грузового Dragon к МКС перенесли в пятый раз из-за неполадок

Запуск грузового Dragon к МКС перенесли в пятый раз из-за неполадок
Ракета SpaceX Falcon 9 с капсулой Dragon. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Из-за возникших неполадок в пятницу отменен запуск к Международной космической станции (МКС) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

"Планировавшийся сегодня утром запуск корабля Dragon компании SpaceX отменен в связи с проблемой в электрооборудовании на плавучей платформе (для посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 - ИФ). Следующая возможность для запуска будет завтра в 02:48 по восточноамериканскому времени (09:48 по Москве - ИФ), - говорится в сообщении.

Изначально старт космического грузовика должен был состояться 25 апреля, затем он был перенесен на сутки, затем еще несколько раз - на 30 апреля, потом на 1 мая. Однако из-за неполадок в системе электроснабжения МКС запуск был перенесен с 1 мая на 3-е, так как вышедший из строя электрический щитовой блок на 25% снизил подачу электроэнергии системам станции.

Американское космическое агентство сообщило, что 2 мая наземные службы в центре управления полетами в Хьюстоне с помощью дистанционной руки-манипулятора МКС провели успешную операцию по замене вышедшего из строя электрического распределительного щита MBSU на аналогичный запасной агрегат. И станция была готова к приему грузовика.

МКС Dragon SpaceX НАСА

Новости по теме

Новости

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Что случилось этой ночью: пятница, 3 мая

Центризбирком зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты Казахстана

Пентагон рассказал о планах Китая в сфере военного присутствия в мире

Переворот в Венесуэле

В Капитолии рассказали о поисках способов обеспечить оппозицию Венесуэлы

Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы

Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы

Вторую обвиняемую в убийстве сводного брата Ким Чен Ына отпустили на свободу

Переворот в Венесуэле

Трамп подтвердил свое нежелание вторгаться в Венесуэлу

Трамп подтвердил свое нежелание вторгаться в Венесуэлу

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Трамп направил кандидатуру постпреда США при ООН на одобрение в Сенат

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');