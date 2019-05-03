Запуск грузового Dragon к МКС перенесли в пятый раз из-за неполадок

Ракета SpaceX Falcon 9 с капсулой Dragon. Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Из-за возникших неполадок в пятницу отменен запуск к Международной космической станции (МКС) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

"Планировавшийся сегодня утром запуск корабля Dragon компании SpaceX отменен в связи с проблемой в электрооборудовании на плавучей платформе (для посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 - ИФ). Следующая возможность для запуска будет завтра в 02:48 по восточноамериканскому времени (09:48 по Москве - ИФ), - говорится в сообщении.

Изначально старт космического грузовика должен был состояться 25 апреля, затем он был перенесен на сутки, затем еще несколько раз - на 30 апреля, потом на 1 мая. Однако из-за неполадок в системе электроснабжения МКС запуск был перенесен с 1 мая на 3-е, так как вышедший из строя электрический щитовой блок на 25% снизил подачу электроэнергии системам станции.

Американское космическое агентство сообщило, что 2 мая наземные службы в центре управления полетами в Хьюстоне с помощью дистанционной руки-манипулятора МКС провели успешную операцию по замене вышедшего из строя электрического распределительного щита MBSU на аналогичный запасной агрегат. И станция была готова к приему грузовика.