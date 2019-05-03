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На белорусско-литовской границе задержали россиянина с 311 кг гашиша

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - На пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе задержан россиянин при попытке ввоза крупной партии гашиша, сообщили в Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии в пятницу.

"2 мая при оформлении на въезд в Беларусь из Литвы на "зеленом" канале автомобиля Citroen российской регистрации пограничный наряд с применением служебной собаки выявил возможное нахождение в нем наркотических средств", - сказали в ГПК.

По информации ведомства, в ходе проведения углубленного досмотра совместно с сотрудниками таможни в полу микроавтобуса было обнаружено двойное дно. В нем находилась крупная партия вещества растительного происхождения коричневого цвета, упакованного в брикеты, общим весом более 311 кг. По заключению эксперта изъятое вещество является гашишем.

По данному факту органом дознания Сморгонской погрангруппы возбуждено уголовное дело по ст. 328-1 Уголовного кодекса Белоруссии (Незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Водитель - 46-летний гражданин России задержан и помещен в ИВС Сморгонской погрангруппы для дальнейшего разбирательства.

Белоруссия Литва РФ

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