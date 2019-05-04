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Израильская армия нанесла удары по 70 целям в секторе Газа

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в субботу нанесла удары по 70 объектам боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, а также уничтожила один подземный туннель, прорытый боевиками "Исламского джихада", сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

Звуки сирен, предупреждающих жителей о возможности ракетного обстрела из сектора Газа, слышны в южных израильских городах: в Ашкелоне, в Нетивоте, в Эшколе, а также в близлежащих населенных пунктах.

Представитель ЦАХАЛ Ронен Манелис заявил, что военные привели в полную готовность системы ПРО, поскольку не исключают возможности обстрела Тель-Авива из сектора Газа.

В городе Модиин-Маккабим-Реут, расположенном между Тель-Авивом и Иерусалимом, отменили мероприятие, посвященное музыкальному конкурсу Евровидение.

В настоящее время Армия обороны Израиля проводит операцию в секторе Газа против контролирующего эту территорию движения ХАМАС. Военные используют, в частности, танки и ударные вертолеты.

Поступили данные о гибели минимум трех боевиков ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ, из сектора Газа с утра субботы было выпущено порядка 200 ракет по Израилю, многие из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Израиль сектор Газа

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