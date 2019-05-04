Египет предупредил ХАМАС, что Израиль готовит ответ на ракетный обстрел

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти Египта предупредили палестинское движение ХАМАС о подготовке израильскими военными масштабного ответа на проведенный из сектора Газа ракетный обстрел, передают в субботу израильские СМИ.

При этом египетская сторона, регулярно выступающая в качестве посредника между палестинцами из сектора Газа и Израилем, сообщила ХАМАС, что отвечать на действия армии Израиля не нужно, если в секторе Газа хотят избежать эскалации конфликта.

Ранее в субботу сообщалось, что палестинцы из сектора Газа запустили около 100 самодельных ракет в сторону Израиля.

Как отмечалось в сообщении Армии обороны Израиля в твиттере, десятки ракет были перехвачены системой "Железный купол". Тем не менее, в результате ракетного обстрела один человек получил ранения.

В ответ израильские военные уже нанесли несколько ударов по позициям боевиков ХАМАС.