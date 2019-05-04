Египет предупредил ХАМАС, что Израиль готовит ответ на ракетный обстрел
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти Египта предупредили палестинское движение ХАМАС о подготовке израильскими военными масштабного ответа на проведенный из сектора Газа ракетный обстрел, передают в субботу израильские СМИ.
При этом египетская сторона, регулярно выступающая в качестве посредника между палестинцами из сектора Газа и Израилем, сообщила ХАМАС, что отвечать на действия армии Израиля не нужно, если в секторе Газа хотят избежать эскалации конфликта.
Ранее в субботу сообщалось, что палестинцы из сектора Газа запустили около 100 самодельных ракет в сторону Израиля.
Как отмечалось в сообщении Армии обороны Израиля в твиттере, десятки ракет были перехвачены системой "Железный купол". Тем не менее, в результате ракетного обстрела один человек получил ранения.
В ответ израильские военные уже нанесли несколько ударов по позициям боевиков ХАМАС.
Группировка ХАМАС в июле 2007 года взяла под контроль сектор Газа в ходе военного конфликта с палестинским движением ФАТХ.
Группировка признана террористической Израилем, Канадой, США, Японией, ЕС. Это радикальное движение также запрещено в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.
В России ХАМАС террористической организацией не признан. Руководители этой группировки неоднократно посещали Москву.