Инвестор подал апелляцию на решение о запрете строительства завода на Байкале

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Инвестор завода по розливу воды на берегу Байкала, ООО "АкваСиб", подал апелляционную жалобу в Иркутский областной суд на решение районного суда, который в конце марта аннулировал положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство данного предприятия.

Как следует из материалов суда, апелляционная жалоба подана через Кировский райсуд Иркутска "заинтересованным лицом", которым в деле является ООО "АкваСиб". Предварительные слушания в областном суде пока не назначены.

Ранее сообщалось, что в марте Кировский районный суд Иркутска по иску природоохранной прокуратуры признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство на берегу Байкала завода по розливу воды ООО "АкваСиб".

По мнению надзорного ведомства, при подготовке документов, в частности оценки воздействия на окружающую среду, эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 уникальных представителей флоры и фауны. Претензии прокуратуры также были связаны с близким размещением завода к кромке воды, а также с правильностью проведения общественных слушаний по проекту.

Административными ответчиками по делу выступали управление Росприроднадзора по Иркутской области, которое в июле 2016 года издало приказ об утверждении положительного заключения госэкспертизы на строительство завода, а также администрация Култукского городского поселения, выдавшая разрешение на строительство.

Инвестор завода, ООО "АкваСиб", фигурировал в деле как заинтересованное лицо.