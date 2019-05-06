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Турция атаковала объекты курдских формирований на севере Ирака

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Турецкие ВВС нанесли авиаудары в Ираке по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией, пишет в понедельник турецкая газета "Сабах" со ссылкой на Минобороны Турции.

Турецкие истребители атаковали укрытия, убежища и склады с оружием боевиков в районах Хакур и Авасин-Басян, расположенных на севере Ирака.

Авиаудары турецкой армии были нанесены вскоре после гибели четырех турецких военнослужащих в результате атак боевиков РПК в районе Тель-Рифата на северо-западе Сирии.

Турция Ирак

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