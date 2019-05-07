Российский фонд подал иск к Литве на 1 млрд евро за национализацию банка Snoras

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах подал иск в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC, Париж) о возмещении убытков в связи с национализацией правительством Литвы банка Snoras, говорится в сообщении фонда.

Уведомление об арбитражном разбирательстве было направлено в адрес президента Литвы Дали Грибаускайте, премьер-министра Саулюса Сквернялиса, а также министерств юстиции, иностранных дел, финансов и Банка Литвы.

"Рыночная стоимость 100% группы АО "Банк "Снорас" на момент национализации составляла около 2,5 млрд евро. Точная сумма иска будет определена на более поздних стадиях разбирательства на основании оценки ущерба. Однако предварительная сумма нынешнего иска составляет 1,1 млрд евро", - говорится в сообщении фонда.

По данным фонда, 16 ноября 2011 года правление Банка Литвы приняло постановление об ограничении деятельности Snoras. В тот же день правительством страны было принято постановление об изъятии акций Snoras, при этом была предусмотрена выплата компенсации акционерам. Однако компенсация выплачена не была.

Фонд отмечает, что банк Snoras за последние 10 лет до национализации регулярно проходил международный аудит, который осуществлялся сначала фирмой Deloitte, потом, с 2007 года, - EY. Аудит всегда проходил без каких-либо серьезных замечаний.

В 2016 году бывший главный акционер банка Snoras, гражданин России Владимир Антонов обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к Литве о взыскании суммы имущественного вреда в размере 20,2 млрд рублей и суммы компенсации вреда деловой репутации в размере 19,9 млрд рублей. Кроме того, он требовал признать несоответствующим действительности ряд сведений, распространенных президентом Литвы и опубликованных электронными СМИ.

"Однако Литва воспользовалась правом иммунитета государства от юрисдикции российских судов, включая иммунитет от временных мер защиты, принудительного исполнения решения и других действий. В связи с этим в 2019 году дело было передано в международный арбитраж", - уточняется в сообщении.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока подтвердил агентству BNS, что Литва получила извещение об инициируемом в ICC судебном разбирательстве и должна ответить на него в течение 30 дней. "Мы получили это обращение на минувшей неделе, в пятницу, сейчас мы оцениваем его аргументы. Мы должны представить ответ в течение месяца", - сказал он.

Как сообщалось ранее, бывший совладелец обанкротившегося литовского банка Snoras и экс-владелец британского футбольного клуба "Портсмут" Антонов был задержан в Подмосковье 12 апреля 2018 года и через сутки этапирован в Петербург, где ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В марте 2019 года Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил Антонову наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей по делу о мошенничестве со 150 млн рублей банка "Советский".

Литовская прокуратура подозревает Антонова и другого бывшего акционера Snoras Раймондаса Баранаускаса и в умышленном доведении этой кредитной организации до банкротства и фальсификации бухгалтерских и других документов, связанных с учетом принадлежащих банку ценных бумаг.

По данным правоохранительных органов Литвы, в результате хищений в банке Snoras кредитной организации был нанесен ущерб на сумму около 500 млн евро.