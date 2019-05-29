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В Красноярске изъяли партию наркотиков на сумму более 3 млн рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ по Красноярскому краю изъяли 26-летнего жителя Красноярска более 3 кг синтетических наркотиков на сумму более 3 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба управления.

По данным ведомства, синтетический наркотик красноярец заказал через интернет.

"При обыске в квартире подозреваемого обнаружено и изъято более 3 кг приготовленного для сбыта синтетического наркотического средства. По предварительным оценкам, стоимость изъятой партии на "черном рынке" составляет более 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на совершение преступления), ч. 5 ст. 228.1УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

В настоящее время подозреваемый по решению суда арестован.

Красноярск

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