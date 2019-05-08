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Германия открыла трассу для электрогрузовиков

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Участок автобана рядом с Франкфуртом-на-Майне оборудовали для грузовиков на электрической тяге, сообщил телеканал CNN.

Компания Siemens протянула электрические кабели над частью трассы длиной в 10 километров. Грузовые автомобили могут получать энергию через поднимающиеся токоприемники, которые используются на электропоездах и трамваях. Магистраль для электротранспорта позволяет развивать скорость до 90 км/ч. Проезд по ней бесплатный.

Немецкое правительство затратило 70 миллионов евро на разработку грузовиков на электрической тяге. Представитель Siemens говорит, что такой способ перевозки грузов можно интегрировать в действующую транспортную сеть и провести в места, где нельзя построить железную дорогу. Для Кроме того, авторы проекта считают, что грузоперевозчики смогут экономить до 20 тысяч евро на 100 тысяч километров пробега. Также переход на электрогрузовики означает резкое снижение выброса выхлопных газов.

Германия

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