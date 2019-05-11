Поиск

Более 80 африканцев спасли у берегов Мальты

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Береговая охрана Мальты спасла в море 85 иммигрантов, передают в субботу западные СМИ.

По данным изданий, речь идет о нелегалах из Северной и Восточной Африки, которые плыли на деревянной лодке. Ожидается, что в ближайшее время спасенные иммигранты будут находиться на территории Мальты.

В апреле у берегов Мальты были спасены 64 иммигранта из Ливии. Впоследствии они были распределены по странам ЕС в соответствии с договоренностями между властями Мальты и союзом.

Между тем, ранее глава правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж предупреждал, что военный кризис в стране может привести к новому наплыву мигрантов, которые направятся в Италию и другие европейские прибрежные государства.

Мальта Африка

Новости по теме

Новости

Суд в Киеве отклонил иск о запрете спикеру Рады подписывать закон об украинском языке

Суд в Киеве отклонил иск о запрете спикеру Рады подписывать закон об украинском языке

Россиянка пыталась провезти через польско-белорусскую границу более 100 кг экстази

Россиянка пыталась провезти через польско-белорусскую границу более 100 кг экстази

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в Тихий Океан

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

Адвокат Трампа не приедет в Киев из-за "врагов президента США" в окружении Зеленского

Адвокат Трампа не приедет в Киев из-за "врагов президента США" в окружении Зеленского

Что случилось этой ночью: суббота, 11 мая

Пентагон наращивает группировку войск на Ближнем Востоке для противодействия Ирану

Порошенко прошел допрос по делу о Майдане

Следователи начали допрос Порошенко по делу о расстрелах на Майдане

Контракт России с Турцией о поставках С-400 по-прежнему в силе

Контракт России с Турцией о поставках С-400 по-прежнему в силе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');