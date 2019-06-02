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У берегов Италии спасли 100 иммигрантов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Военный итальянский корабль со спасенными в Средиземном море нелегальными иммигрантами прибыл в Геную, сообщает в воскресенье агентство ANSA.

По данным агентства, около 100 спасенных нелегалов из Ливии, Сомали, Камеруна, Мали, Нигерии и Кот-д'Ивуара пытались достичь берегов Европы на лодках. Среди иммигрантов числятся 23 несовершеннолетних и 17 женщин.

Ожидается, что в дальнейшем часть нелегалов будут распределены среди других стран ЕС.

В апреле глава правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж заявил, что военный кризис в стране может привести к новому наплыву мигрантов, которые направятся в Италию и другие европейские прибрежные государства.

Италия Генуя

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