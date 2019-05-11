Боевики атаковали отель в контролируемом Китаем пакистанском городе

Общий вид на порт Гвадар Фото: Reuters

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Группа боевиков напала на дорогую гостиницу в городе Гвадар (провинция Белуджистан) на юго-западе Пакистана, сообщает "Би-би-си".

Трое вооруженных людей ворвались в здание, в настоящее время их пытаются обезвредить пакистанские силовики.

Нападению подвергся пятизвездочный отель Pearl Continental, погиб охранник. О других жертвах атаки пока не сообщается. Большинство постояльцев были эвакуированы.

СМИ отмечают, что в этом отеле часто останавливаются туристы из других стран, в основном - из Китая. Pearl Continental является центральной точкой портового города Гвадар, который рассматривается Пекином как важный опорный пункт для экспорта китайских товаров в Африку и Ближний Восток и является частью проекта "Один пояс – один путь".

За последние годы Китай вложил около $50 млрд в развитие порта и дорог, связывающих его с КНР. В рамках сотрудничества двух стран государственная Chinese Overseas Ports получила на 43 года часть территории порта для создания особой экономической зоны.

Сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана" взяла на себя ответственность за атаку, заявив, что это сделано с целью помешать китайским и другим иностранным инвесторам. Как напоминает "Би-би-си", многие местные жители недовольны активной деятельностью КНР в регионе, отмечая, что местные жители не получают от этого никаких дивидендов.

Белуджистан - самая неразвитая и самая бедная пакистанская провинция. Основной источник дохода для нее - полезные ископаемые, в частности, газ. В последнее время экономикой региона активно занялся Китай, который включил регион в свои масштабные инфраструктурные проекты. В провинции действуют несколько групп боевиков, включая пакистанское отделение "Талибана" (движение запрещено в РФ), "Армию освобождения Белуджистана" и некоторые другие радикальные исламистские организации. Они регулярно устраивают теракты в регионе, в том числе против китайских проектов.