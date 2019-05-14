Идущий к берегам Ирана авианосец ВМС США вошел в Аденский залив

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Направленная на Ближний Восток американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем "Авраам Линкольн", вошла в акваторию Аденского залива, сообщили во вторник ВМС США.

"Авианосная ударная группа "Авраама Линкольна" направлена в зону ответственности Центрального командования для защиты американских вооруженных сил и интересов в регионе", - подчеркивается в сообщении.

В состав группы помимо атомного авианосца входят авиакрыло палубной авиации, ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф"), эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж"), Mason ("Мэйсон") и Nitze ("Нитце"). Кроме того, в ее составе могут быть одна-две ударные атомные подлодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк").

Кроме того, в минувшее воскресенье в район Персидского залива было переброшено четыре стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США, способных нести авиабомбы и крылатые ракеты большой дальности. Вместе с ними патрулирование осуществляют многоцелевые истребители пятого поколения F-22 и истребители F-15 ВВС США.

7 мая американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что американские власти получили разведывательную информацию, свидетельствующую о возможном размещении Ираном баллистических ракет ближнего радиуса действия на своих малых кораблях в Персидском заливе.