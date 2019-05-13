Бомбардировщики ВВС США начали дежурные полеты над Персидским заливом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - На фоне угроз Соединенных Штатов в адрес Ирана американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress приступили к регулярным полетам в районе Персидского залива, сообщили в понедельник ВВС США.

Первые вылеты с авиабазы Эль-Удейд в Катаре, куда на минувшей неделе Пентагон перебросил из США четыре бомбардировщики B-52H, способных нести авиабомбы и крылатые ракеты большой дальности, состоялись 12 мая.

"B-52H обеспечивают стабильность в регионе... Эти самолеты входят в состав оперативной бомбардировочной группы, размещенной в зоне ответственности Центрального командования США в целях защиты американских вооруженных сил и интересов в регионе", - говорится в сообщении.

США перебросили B-52H в район Персидского залива на фоне обострения отношений с Ираном. Как сообщали СМИ, американские власти получили разведданные, согласно которым Иран, возможно, разместил баллистические ракеты ближнего радиуса действия на своих малых кораблях в Персидском заливе.