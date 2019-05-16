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Родственник бен Ладена вложил более $3,8 млн в футбольный клуб Sheffield United

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Член семьи бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена финансировал футбольный клуб Sheffield United, сообщает в четверг сайт британского издания The Daily Mail.

По данным издания, футбольный клуб получил от родственника убитого лидера "Аль-Каиды" 3 млн фунтов стерлингов (около $3,8 млн). Финансовая операция проходила под названием "Проект Дельта".

Информация о финансировании Sheffield United была раскрыта в ходе заседания Высокого суда Лондона, который рассматривает дело о праве собственности на этот английский клуб.

Согласно официальной версии, Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в ходе спецоперации американского отряда морских пехотинцев "Морские котики" в его резиденции в пакистанском городе Абботтабаде, в 50 км от Исламабада.

Усама бен Ладен Sheffield United

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