Родственник бен Ладена вложил более $3,8 млн в футбольный клуб Sheffield United

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Член семьи бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена финансировал футбольный клуб Sheffield United, сообщает в четверг сайт британского издания The Daily Mail.

По данным издания, футбольный клуб получил от родственника убитого лидера "Аль-Каиды" 3 млн фунтов стерлингов (около $3,8 млн). Финансовая операция проходила под названием "Проект Дельта".

Информация о финансировании Sheffield United была раскрыта в ходе заседания Высокого суда Лондона, который рассматривает дело о праве собственности на этот английский клуб.

Согласно официальной версии, Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в ходе спецоперации американского отряда морских пехотинцев "Морские котики" в его резиденции в пакистанском городе Абботтабаде, в 50 км от Исламабада.