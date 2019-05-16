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Трамп пообещал реформировать миграционную систему США

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о планах серьезных реформ американской миграционной системы.

Он заявил, что планы реформ превратят миграционную систему в "гордость нации" и "предмет для зависти современного мира". По его словам, американская администрация преследует две цели: во-первых, защитить границы США и положить конец нелегальной иммиграции; и во-вторых, привлекать в США лучшие кадры из числа иммигрантов.

Предполагается, что доля высококвалифицированных мигрантов возрастет с 12% до 57%.

Трамп также объявил о планах заменить грин-карты - удостоверения личности подтверждающего наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, и дающего возможность на трудоустройство - на новые визы "Build America Visa" . Президент подчеркнул, что иммигранты, желающие остаться в США, должны знать английский язык и сдавать экзамены.

"Приоритет будет отдаваться работникам с более высокими зарплатами, с гарантией, что это никогда не отразится на зарплатах американцев. Чтобы сохранить достаток американских граждан, иммигранты должны быть финансово самостоятельными. Наконец, чтобы способствовать интеграции, ассимиляции и национальному единству, от будущих иммигрантов для въезда (в США - ИФ) будут требовать учить английский язык и сдавать экзамены по основам гражданства и права", - заявил Трамп.

В то же время Трамп заявил, что новая система позволит воссоединять несовершеннолетних иммигрантов с их семьями, а также отсекать лиц, которые имеют "недобросовестные" притязания на получение убежища в США.

Борьба против нелегальной иммиграции была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

США

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