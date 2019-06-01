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Bloomberg сообщил об изменениях в требованиях при оформлении визы в США

Теперь заявители должны предоставить информацию об аккаунтах в социальных сетях

Bloomberg сообщил об изменениях в требованиях при оформлении визы в США
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Иностранцам при оформлении американской въездной визы отныне придется предоставлять информацию об аккаунтах заявителя в социальных сетях, сообщает в субботу агентство Bloomberg.

Агентство напоминает, что об этой мере впервые было объявлено в прошлом году, в действие она вступает с июня 2019 года.

Согласно данным "Федерального регистра" США, эта мера может затронуть 14 млн путешественников и 710 тыс. иммигрантов, посещающих или прибывающих в страну ежегодно.

США

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