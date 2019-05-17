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Трамп решил поставить на границе с Мексикой забор из стальных прутьев с пиками

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп желает, чтобы на границе между Америкой и Мексикой установили стальной забор, окрашенный в черный цвет, сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Забор, по мнению Трампа, должен состоять из стальных прутьев, окрашенных матовой черной краской, которая летом будет сильно нагреваться, что помешает мигрантам перелезать через ограждение, сообщает газета.

Также президент предложил своим помощникам сделать прутья забора заостренными, "наглядно описав, какие травмы могут получить люди, перебирающиеся через границу", отмечает газета.

Трамп считает, что в проекте заграждения слишком много проходов, поэтому предлагает уменьшить их размер, отмечает The Washington Post.

Американский президент настаивает на ускорении строительства стены, отмечает газета. В то же время, помощники Трампа неоднократно говорили ему, что возведение заграждения может занять годы.

В феврале этого года демократы и республиканцы смогли договориться о выделении лишь $1,4 млрд на финансирование строительства стены на границе с Мексикой, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд. В результате Трамп объявил чрезвычайное положение и обеспечил себе $2,5 млрд дополнительных средств из оборонного бюджета на строительство стены.

Граница между США и Мексикой

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Городской пляж в Сан-Диего, штат КалифорнияМексиканка общается с родственниками по ту сторону границы в ТихуанеПограничный патруль США у государственной границы с Мексикой в штате КалифорнияСвященнослужитель на американской стороне международной границы в Ногалесе, штат АризонаСтроительство ограждения в городе Санленд-Парк, штат Нью-МексикоКарикатура на Дональда Трампа на стене в мексиканском Сьюдад-ХуаресеГосударственная граница делит город Ногалес на две частиСтена между американским городом Эль-Пасо и мексиканским Сьюдад-ХуаресРазрыв в пограничном заборе за пределами города Якумба, штат КалифорнияДеревянные кресты в мексиканском городе Ногалес в память о мигрантах, которые погибли, пересекая границу с США
Городской пляж в Сан-Диего, штат Калифорния
Дональд Трамп США Мексика

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