Трамп решил поставить на границе с Мексикой забор из стальных прутьев с пиками

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп желает, чтобы на границе между Америкой и Мексикой установили стальной забор, окрашенный в черный цвет, сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Забор, по мнению Трампа, должен состоять из стальных прутьев, окрашенных матовой черной краской, которая летом будет сильно нагреваться, что помешает мигрантам перелезать через ограждение, сообщает газета.

Также президент предложил своим помощникам сделать прутья забора заостренными, "наглядно описав, какие травмы могут получить люди, перебирающиеся через границу", отмечает газета.

Трамп считает, что в проекте заграждения слишком много проходов, поэтому предлагает уменьшить их размер, отмечает The Washington Post.

Американский президент настаивает на ускорении строительства стены, отмечает газета. В то же время, помощники Трампа неоднократно говорили ему, что возведение заграждения может занять годы.

В феврале этого года демократы и республиканцы смогли договориться о выделении лишь $1,4 млрд на финансирование строительства стены на границе с Мексикой, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд. В результате Трамп объявил чрезвычайное положение и обеспечил себе $2,5 млрд дополнительных средств из оборонного бюджета на строительство стены.