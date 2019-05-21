Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски и Алеутских островов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов, сообщило Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" во вторник.

По данным Минобороны, продолжительность полета составила более 12 часов. Подчеркивается, что полеты были выполнены без нарушения границ других государств.

"Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - информирует российское военное ведомство.

Ту-95МС - турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, по классификации НАТО имеет название Bear - "Медведь". Самолёт предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.